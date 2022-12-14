Из-за санкций в России перестанут работать некоторые роутеры

«Дочка» американского разработчика Cisco, компания Meraki, намерена к концу декабря 2022 года отключить все свои роутеры для клиентов из России с целью соблюдения американских санкций. Об этом сообщают пользователи соцсети для программистов «Хабр».
В сообщении компании указано, что все ее сетевые устройства, находящиеся в России, будут отключены от облачных сервисов и заблокированы.
«Ваше устройство продолжит работать до 21 декабря 2022 года. В этот день гаджет будет заблокирован и перестанет получать дальнейшие обновления и улучшения», — говорится в письме Meraki к одному из клиентов.
Отмечается, что определить местонахождение точки доступа и роутера специалисты Meraki смогут с помощью геолокации. Согласно сообщению, также все устройства Meraki пропадут из личного кабинета владельцев.
Компания в письме указывала, что действует согласно законам США и выполняет все требования регуляторов вместе с Cisco.
Ранее один из специалистов сообщал, что Meraki отключила клиентов в России от облачных услуг.