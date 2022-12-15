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1 час назад

Компания Oppo представила два складных смартфона Find N2

Газета.Ruиещё 3

Китайская компания Oppo представила два складных смартфона Find N2 и N2 Flip в формате книжки и раскладушки соответственно. Об этом сообщает портал Android Authority.

Oppo представила два гибких смартфона
Фото: Газета.руГазета.ру

Модель Oppo Find N2 получила 7,1-дюймовый внутренний экран с максимальной яркостью до 1550 нит и внешний экран на 5,54 дюйма с пиковой яркостью до 1350 нит. При этом оба дисплея производства Samsung — AMOLED E6 и предлагают частоту обновления изображения до 120 Гц. Также заявлена поддержка стилуса.

Смартфон работает на чипе Snapdragon 8+ Gen 1. В нем используется основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная на 48 Мп и телефото с разрешением 48 Мп. Для селфи предусмотрено два датчика для каждого экрана по 32 Мп каждый.

Также в Find N2 используется аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон поступит в продажу в Китае по цене от 8 тыс. юаней (около 72,8 тыс. руб.).

Раскладушка Oppo Find N2 Flip получила внешний OLED-экран диагональю 3,62 дюйма и основной 6,8-дюймовый LTPO-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1600 нит.

В данном случае используется чип MediaTek Dimensity 9000+ и максимально емкий для своего класса аккумулятор на 4300 мАч с зарядкой 44 Вт.

В Find N2 Flip установлена пара камер с разрешением 50 и 8 Мп, а для селфи используется сенсор 32 Мп.

В Китае раскладушку оценили от 6 тыс. юаней (около 54,6 тыс. руб.).

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