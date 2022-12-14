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28 минут назад

Инженеры создали авионику для дрона размером с комара

Газета.Ru

Инженеры создали набор сенсоров для миниатюрных летающих роботов. Об этом сообщает Tech Xplore.

Инженеры создали авионику для дрона размером с комара
Фото: Газета.руГазета.ру

Миниатюрные летающие дроны размером с комара потенциально могут помочь человечеству во множестве задач, в том числе поисково-спасательных операциях. Несмотря на их потенциал, создание этих роботов оказалась сложной задачей из-за технических проблем, возникающих при попытке стабилизировать их полет и искусственно воспроизвести врожденные способности насекомых.

Исследователи из Вашингтонского университета недавно разработали систему авионики для управления полетом, которая, вероятно, сможет решить эту проблему. Летающим насекомым придают стабильность жужжальца — небольшие придатки крыльев, сенсоры, играющие роль вибрационного гироскопа. Инженерам не удается создать гироскоп легче 15 мг, при том что целевой вес миниатюрных летательных аппаратов — 10 мг. Поэтому гироскоп, измеряющий угловое положение объекта, заменили миниатюрным акселерометром весом 2 мг, который измеряет не положение тела в пространстве, а его ускорение по разным осям. Вдобавок ученые сконструировали микропроцессор и оптический датчик воздушного потока для оценки скорости полета и направления.

Авторы протестировали свою систему как в ходе моделирования, так и в реальных экспериментах с использованием 30-граммового робота и обнаружили, что он может успешно стабилизировать свой полет.

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