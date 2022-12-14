Разработан скрепляющий клетки метод

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) создали метод, который действует как «клеточный клей». Эта разработка открывает новые перспективы для искусственного выращивания тканей и органов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Авторы сконцентрировались на клетках, которые содержат адгезивные молекулы, которые естественным образом присутствуют по всему телу, удерживая десятки триллионов клеток в высокоорганизованных структурах. Это позволяет направлять иммунные клетки и облегчать связь между клетками. Новая технология помогает контролировать связывание адгезивных клеток с другими, образуя сложные многоклеточные соединения. Теперь специалисты способны синтезировать ткани с желаемыми свойствами.

Для этого исследователи сконструировали адгезивные молекулы из двух частей. Первая часть действует как рецептор снаружи клетки и определяет, с какими другими клетками она будет взаимодействовать. Вторая часть, находящаяся внутри клетки, определяет силу образующейся связи. Две части могут быть подобраны по модульному принципу, создавая индивидуальные клетки, которые могут соединяться различными способами.