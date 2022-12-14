Huawei могут перекрыть доступ к американской банковской системе

Американские законодатели представили законопроект, предполагающий введение санкций против китайской компании Huawei и китайских компаний-производителей технологий 5G, а также лишение их доступа к банковской системе США. Об этом говорится в заявлении законодателей, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Тома Коттона во вторник.

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Законопроект внес на рассмотрение сенатор Коттон от себя и от имени сенатора-демократа Криса ван Холлена. Инициативу поддержали сенатор-демократ Чак Шумер и республиканец Рик Скотт.

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"(Сенаторы - прим. ТАСС) представили законопроект для введения жестких санкций против китайской технологической компании Huawei и других ненадежных китайских компаний, производящих технологии 5G, которые занимаются экономическим шпионажем в отношении США", - отметили законодатели.

Согласно положениям законопроекта, обозначенные китайские компании должны быть включены в санкционный список Министерства финансов США, что "фактически заморозит их доступ к финансовой системе США".

"В последние годы мы добились больших успехов в борьбе со злонамеренными попытками Huawei занять доминирующее положение в сфере 5G и похищать данные американцев. Однако борьба еще не завершилась. Huawei - это подразделение китайской разведки. Мы не можем позволить Huawei и Коммунистической партии Китая получать доступ к личным данным американцев и самым секретным оборонным системам нашей страны", - отметил сенатор Коттон, призвав устранить "серьезную угрозу" со стороны китайских компаний.

Законопроект поступил в сенатский комитет по банковским, жилищным и городским вопросам. Аналогичный проект внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

О ситуации в отношениях США и Huawei

В начале декабря официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин потребовала от США отменить запрет на импорт в США телекоммуникационного оборудования корпорации Huawei и нескольких других китайских компаний. По словам официального представителя, Вашингтон "подрывает порядок и принципы международной торгово-экономической системы".