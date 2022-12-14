Первый лунный модуль японского стартапа отправил на Землю дебютное фото из космоса

В 2013 году, после завершения конкурса Google Lunar X PRIZE, участники японской команды Hakuto основали стартап ispace. Спустя шесть лет они объявили о старте собственной лунной программы.
Назвать её решили в честь названия команды — Hakuto-R. В рамках свежего проекта специалисты намерены доставлять полезные нагрузки на поверхность Луны на коммерческой основе. Для этого планируется использовать одноимённый фирменный посадочный модуль компании.
Hakuto-R был запущен в космос ещё 11 декабря 2022 года. И вот, спустя пару дней, аппарат прислал на Землю свой первый снимок. На нём можно разглядеть серп нашей планеты:
Отметим, что устройство способно доставлять на лунную поверхность 30 кг полезной нагрузки. При это его высота составляет 2,3 м, а ширина — 2,6 м. Масса модуля без топлива — 340 кг.