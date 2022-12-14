Первый лунный модуль японского стартапа отправил на Землю дебютное фото из космоса

В 2013 году, после завершения конкурса Google Lunar X PRIZE, участники японской команды Hakuto основали стартап ispace. Спустя шесть лет они объявили о старте собственной лунной программы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Назвать её решили в честь названия команды — Hakuto-R. В рамках свежего проекта специалисты намерены доставлять полезные нагрузки на поверхность Луны на коммерческой основе. Для этого планируется использовать одноимённый фирменный посадочный модуль компании.

Ferra.ru

Hakuto-R был запущен в космос ещё 11 декабря 2022 года. И вот, спустя пару дней, аппарат прислал на Землю свой первый снимок. На нём можно разглядеть серп нашей планеты: