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19 минут назад

Первый лунный модуль японского стартапа отправил на Землю дебютное фото из космоса

Ferra.ru

В 2013 году, после завершения конкурса Google Lunar X PRIZE, участники японской команды Hakuto основали стартап ispace. Спустя шесть лет они объявили о старте собственной лунной программы.

Первый лунный модуль японского стартапа отправил на Землю дебютное фото из космоса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Назвать её решили в честь названия команды — Hakuto-R. В рамках свежего проекта специалисты намерены доставлять полезные нагрузки на поверхность Луны на коммерческой основе. Для этого планируется использовать одноимённый фирменный посадочный модуль компании.

Ferra.ru

Hakuto-R был запущен в космос ещё 11 декабря 2022 года. И вот, спустя пару дней, аппарат прислал на Землю свой первый снимок. На нём можно разглядеть серп нашей планеты:

Отметим, что устройство способно доставлять на лунную поверхность 30 кг полезной нагрузки. При это его высота составляет 2,3 м, а ширина — 2,6 м. Масса модуля без топлива — 340 кг.

Наука и техника,Google,
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