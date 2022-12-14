В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
13 минут назад

Пользователи MacBook пожаловались на "сломанный" Wi-Fi

Газета.Ru

Пользователи ноутбуков Apple столкнулись с падением скорости и обрывом Wi-Fi-соединения, сообщает портал Gadgets 360.

Пользователи MacBook пожаловались на "сломанный" Wi-Fi
Фото: apple.comapple.com

Отмечается, что на плохое качество, обрывы и полную потерю интернет-соединения жалуются пользователи MacBook с чипами Apple M1 и M2.

Данная ошибка также вызывает сбой интерфейса Apple Wireless Direct Link, который используется сервисами AirDrop и AirPlay.

С проблемой в основном столкнулись сотрудники больших офисов, и в домашних условиях подобное не встречается. Это объясняется большой нагрузкой на Wi-Fi-модули компьютеров в связи с тем, все MacBook и iMac в локальной сети обращаются друг к другу.

Сообщения об ошибках стали поступать вскоре после выхода патча безопасности для macOS Ventura, однако проблема также затронула и пользователей macOS Monterey. Отмечается, что Apple уже работает над исправлением возникшей ошибки, однако дата выхода патча не сообщается.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что магазины Apple в России стали торговать пылесосами и дронами.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители