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24 минуты назад

В российских магазинах Apple появились товары других производителей

Lenta.ru

В российских магазинах Apple появились товары других производителей, пишут «Известия». Журналисты газеты ознакомились с ассортиментом на сайте и в торговых точках. Кроме того, в ранее монобрендовых магазинах Samsung появились «умные» колонки «Яндекс.Станция».

В российских магазинах Apple появились товары других производителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В магазинах re:Store теперь можно купить пылесосы Dyson, массажеры и лампы Bork, игровые приставки Sony Playstation, детские игрушечные машинки, «умные» колонки «Яндекса» и компьютерные кресла. Другой официальный реселлер Apple, iPort, с точками в Ярославле, на северо-западе России и в Уральском федеральном округе, начал продавать дроны китайской DJI, экшен-камеры и продукцию Sony Playstation.

В интернет-магазине Samsung помимо колонок российского производителя «Известия» обнаружили портативные аудиогаджеты других компаний. Представитель управляющей сетью магазинов Samsung компании Inventive Retail Group Людмила Семушина заявила, что там и раньше предлагался расширенный ассортимент аксессуаров, в том числе, продавались наушники от нескольких производителей.

Монобрендовые магазины вынуждены торговать товарами других производителей из-за непредсказуемости и нестабильности поставок по параллельному импорту, так как «надо чем-то наполнять прилавки», сказал «Известиям» один из участников рынка электроники.

После начала украинского конфликта импорт продукции Apple в Россию резко упал. В частности, поставки iPhone за девять месяцев 2022 года едва достигли 1,4 миллиона штук — падение на 58 процентов по сравнению с прошлым годом, приводит издание данные отчета GS Group. В третьем квартале (июль-сентябрь) импорт товаров Apple не превыcил и половины прошлогоднего объема.

Доля iPhone на российском рынке в январе–сентябре сократилась почти вдвое в количественном выражении — с 13,4 до 7,3 процента. С июля по сентябрь из-за падения продаж iPhone средняя стоимость смартфонов в России упала на 15 процентов.

Наука и техника,Людмила Семушина,Яндекс,Apple,
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