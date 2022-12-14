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31 минуту назад

Компания Oppo показала фирменные умные очки Air Glass 2

Газета.Ruиещё 1

В ходе конференции Oppo Inno Day 2022 китайская компания представила фирменные умные очки Air Glass 2. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Китайский производитель смартфонов представил умные очки
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что аксессуар получил легкий и прочный корпус весом 38 граммов. Внешне устройство практически неотличимо от обычных очков.

Oppo Air Glass 2 умеют совершать телефонные звонки и переводить диалоги в режиме реального времени, а также могут использоваться для навигации или в качестве устройства для преобразования звуков в текст для людей с нарушениями слуха.

Заявлено, что в очках используется первая в мире полимерная SRG-дифракционная волноводная линза, которая была разработана Oppo. В ней также установлен маленький Micro LED-дисплей.

За производительность в очках отвечает платформа Snapdragon 4100. Очки Oppo Air Glass 2 способны проработать от одного заряда до 10,5 часов.

Стоимость и дата начала продаж Oppo Air Glass 2 будут объявлены позднее.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Huawei представила очки Vision Glass со 120-дюймовым экраном, которые оценили в 27 тыс. руб.

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