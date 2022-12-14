Китайский производитель смартфонов представил умные очки

В ходе конференции Oppo Inno Day 2022 китайская компания представила фирменные умные очки Air Glass 2. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Отмечается, что аксессуар получил легкий и прочный корпус весом 38 граммов. Внешне устройство практически неотличимо от обычных очков.

Oppo Air Glass 2 умеют совершать телефонные звонки и переводить диалоги в режиме реального времени, а также могут использоваться для навигации или в качестве устройства для преобразования звуков в текст для людей с нарушениями слуха.

Заявлено, что в очках используется первая в мире полимерная SRG-дифракционная волноводная линза, которая была разработана Oppo. В ней также установлен маленький Micro LED-дисплей.

За производительность в очках отвечает платформа Snapdragon 4100. Очки Oppo Air Glass 2 способны проработать от одного заряда до 10,5 часов.

Стоимость и дата начала продаж Oppo Air Glass 2 будут объявлены позднее.