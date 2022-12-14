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28 минут назад

Названы лучшие премиальные смартфоны по версии China Mobile

Газета.Ru

Гаджеты Xiaomi заняли первое и второе места в рейтинге лучших смартфонов с поддержкой 5G стоимостью более 4 тыс. юаней (около 36,1 тыс. руб.). Об этом в соцсетях объявил глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь.

Названы лучшие премиальные смартфоны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что рейтинг был составлен крупнейшим китайским оператором China Mobile. Так, на первом месте оказался фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, в то время как за ним расположился Xiaomi 12S Pro.

Вместе с тем глава компании напомнил о статистике, согласно которой 98% пользователей Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra довольны своими смартфонами, а удовлетворенность Xiaomi MIX Fold 2 достигает почти 100%.

Xiaomi 12S Ultra — первый смартфон компании, в котором разработка камеры проходила совместно со специалистами немецкой компании Leica.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Китае состоялась презентация флагманов Xiaomi 13 и 13 Pro с камерами Leica.

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