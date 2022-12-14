Названы лучшие премиальные смартфоны

Гаджеты Xiaomi заняли первое и второе места в рейтинге лучших смартфонов с поддержкой 5G стоимостью более 4 тыс. юаней (около 36,1 тыс. руб.). Об этом в соцсетях объявил глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь.

Отмечается, что рейтинг был составлен крупнейшим китайским оператором China Mobile. Так, на первом месте оказался фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, в то время как за ним расположился Xiaomi 12S Pro.

Вместе с тем глава компании напомнил о статистике, согласно которой 98% пользователей Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra довольны своими смартфонами, а удовлетворенность Xiaomi MIX Fold 2 достигает почти 100%.

Xiaomi 12S Ultra — первый смартфон компании, в котором разработка камеры проходила совместно со специалистами немецкой компании Leica.