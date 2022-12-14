Ученые подсчитали, сколько микропластика падает с неба

Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии подсчитали, что в среднем около 5 тыс. частиц микропластика оседает на каждом квадратном метре городских крыш Окленда каждый день. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

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Это около 74 метрических тонн пластика в год, что эквивалентно примерно 3 млн пластиковых бутылок. Уровни, обнаруженные в воздухе Окленда, были во много раз выше, чем зарегистрированные в Лондоне, Гамбурге и Париже в последние годы, потому что ученые в новом исследовании использовали сложные химические методы для поиска и анализа частиц размером до 0,01 миллиметра.

Полиэтилен был основным веществом, обнаруженным в воздухе, за которым следуют поликарбонат (ПК) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). Полиэтилен и ПЭТ являются упаковочными материалами, в то время как ПК используется в электрике.