Чипы от Intel и AMD продолжают поступать в Россию

Западные чипы, в том числе от американских компаний Intel и AMD, продолжают поступать в Россию в обход санкций. Как передает агентство Reuters, поставки проводятся через малоизвестные фирмы.

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Отмечается, что поставки идут через неофициальные каналы — от компаний из Турции, Гонконга и Эстонии. «Оптовый продавец электронными компонентами Elmec Trade Oü из Таллинна в период с 1 апреля по 31 октября отправил в Россию товаров на сумму не менее $17 млн», — говорится в статье.

По данным агентства, суммарная стоимость импортированных Россией микрочипов с февраля 2022 года выросла. В Reuters подсчитали, что только с апреля по ноябрь этого года общая сумма закупок иностранных чипов составила $2,6 млрд.

Некоторые из поставщиков, в том числе фирмы в Гонконге и Турции, связаны с гражданами России, сообщает агентство со ссылкой на документы компаний. Также в Россию поставляют компоненты от американских компаний Texas Instruments, Analog Devices и немецкой Infineon Technologies, заключили в Reuters.