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25 минут назад

Platformer: сотрудникам Twitter заблокировали доступ из-за непрочитанного в субботу письма

Газета.Ru

Некоторые сотрудники компании Twitter потеряли доступ к внутренним системам после того, как в субботу не подписали обязательство от главы соцсети Илона Маска об отказе от утечек в прессу. Как сообщает Platformer, пострадали те работники, кто не проверял свою электронную почту в выходные.

Сотрудникам Twitter заблокировали доступ из-за непрочитанного в субботу письма
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что Маск отправил электронное письмо в пятницу, 9 декабря. В нем миллиардер указал, что компания может подать в суд на сотрудников за разглашение конфиденциальных данных. У сотрудников было время до 17:00 местного времени 10 декабря, чтобы подписать документ.

Однако некоторые сотрудники не ответили на обещание в указанные сроки. 11 декабря они выяснили, что лишены доступа к системам социальной сети. По данным Platformer, к полудню 11 декабря более 100 сотрудников Twitter были деактивированы в рабочей переписке в Slack.

Ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал засудить сотрудников Twitter, если они будут сливать конфиденциальную информацию о компании в прессу.

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