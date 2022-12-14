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12 минут назад

Тинькофф предложил клеить их стикер на телефон для замены Apple Pay

Ferra.ruиещё 1

На фоне невозможности пользоваться Apple Pay из-за санкций, Тинькофф придумал свое решение этой проблемы: стикер на телефон, заменяющий NFC. Наклейка позволит оплачивать покупки через терминал, а также авторизовываться в банкоматах.

Тинькофф нашел быструю и дешевую замену Apple Pay
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Наклейку Tinkoff Pay могут заказать владельцы дебетовой карты Tinkoff Black. Система стикера такая, что он работает как дополнительная карта на основе платежной системы "Мир", но при этом она будет привязана к основному счету владельца.

Настройками “NFC-наклейки” можно управлять из приложения. К примеру, вдруг вы захотите снять средства не с дебетовой, а с кредитной карты.

С января следующего года стикер станет доступен всем клиентам, а пока что этот способ оплаты тестируется сотрудниками "Тинькофф". Абоненты Tinkoff Premium и Private смогут оформить наклейку бесплатно. Для остальных услуга обойдется в 700 рублей.

Заявку можно подать онлайн уже сегодня или в приложении (но только в следующем году).

Наука и техника,Тинькофф банк,Apple,
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