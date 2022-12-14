Apple разрешит установку приложений на iPhone не из AppStore

Неофициальные магазины приложений могут появиться на устройствах Apple уже к 2024 году. Изменения коснутся только пользователей из стран Евросоюза.

Яблочная компания готовится к серьезным обновлениям своей экосистемы в связи с изменениями действующего законодательства ЕС. Новые правила, по сообщениям Bloomberg, разрешат альтернативные магазины приложений наподобие Apple Store. Это позволит разработчикам загружать свои предложения без контроля Apple и комиссионных сборов (30%).

Apple вынуждена идти на такие компромиссы в связи с Законом о цифровых рынках (DMA), подписанном в сентябре 2022 года. Новое законодательство направлено на улучшение совместимости приложений с разными операционными системами, а также создание равных конкурентных условий для разработчиков.