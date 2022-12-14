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58 минут назад

Россия и Индия будут вместе охранять космические технологии

Парламентская газета

Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании 14 декабря Соглашение между Россией и Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Сам документ подписали в декабре 2021 года в рамках российско-индийского саммита.

Россия и Индия будут вместе охранять космические технологии
Фото: © Roscosmos/Handout via REUTERS Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/rossiya-i-indiya-budut-vmeste-okhranyat-kosmicheskie-tekhnologii.html© Roscosmos/Handout via REUTERS Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/rossiya-i-indiya-budut-vmeste-okhranyat-kosmicheskie-tekhnologii.html

Согласно Соглашению, Индия и Россия будут сотрудничать по вопросам охраны технологий при реализации совместных программ и проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также при создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Уполномоченными органами Сторон будут являться: от России — Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, от Индии — Индийская организация космических исследований и Генеральный директорат внешней торговли Министерства торговли и промышленности.

Отмечается, что целью соглашения является создание основы для предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым российским технологиям в области исследования космоса.

Наука и техника,ФСТЭК России,Роскосмос,Совет Федерации,
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