Россия и Индия будут вместе охранять космические технологии

Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании 14 декабря Соглашение между Россией и Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Сам документ подписали в декабре 2021 года в рамках российско-индийского саммита.
Согласно Соглашению, Индия и Россия будут сотрудничать по вопросам охраны технологий при реализации совместных программ и проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также при создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.
Уполномоченными органами Сторон будут являться: от России — Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, от Индии — Индийская организация космических исследований и Генеральный директорат внешней торговли Министерства торговли и промышленности.
Отмечается, что целью соглашения является создание основы для предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым российским технологиям в области исследования космоса.