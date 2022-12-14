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1 час назад

Археологи обнаружили могилу первой женщины, возглавлявшей британскую церковь

Газета.Ru

Археологи из Лондонского музея археологии обнаружили несколько артефактов в 1400-летней могиле недалеко от Нортгемптона в Англии. О своей находке исследователи рассказали The Guardian.

Археологи обнаружили могилу первой женщины, возглавлявшей британскую церковь
Фото: MOLA/Andy ChoppingMOLA/Andy Chopping

Клад относится к периоду средневековой истории Англии, когда языческие и христианские традиции сливались воедино, а женщины занимали руководящие посты в церкви. Ученые нашли две коронки, ожерелье из 30 римских монет, граната, стекла и полудрагоценных камней.

Это самое дорогое ожерелье, когда-либо найденное в Великобритании. Скелет полностью разложился, оставив от себя только коронки зубов. Основываясь на том факте, что ожерелья находят только на женских телах, исследователи предположили, что останки принадлежали женщине.

Рентгеновские снимки почвы показали, что женщина также была похоронена с большим серебряным крестом, двумя украшенными горшками и мелким медным блюдом. Сам крест разрушился, он был украшен серебряными человеческими лицами, которые сохранились. Вероятнее всего, она была главой аббатства.

Эксперты сходятся во мнении, что она была одной из первых женщин в Британии, занявших влиятельное положение в церкви.

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