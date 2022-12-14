Борщевик поможет бороться с разливами нефти

Разлив нефти наносит колоссальный вред природе. Чтобы окружающая среда получила минимальный ущерб, ученые Губкинского университета создали сорбент, который позволяет быстро убрать такое загрязнение.

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При этом сорбент работает как на воде, так и на суше. Еще одна его особенность в том, что для его изготовления используется ядовитый сорняк – борщевик, действующим веществом которого является фурокумарин. Это вредное органическое соединение защищает растение от насекомых и животных.

При изготовлении сорбента растение собирают, сушат, а затем измельчают. Полученную массу подвергают нескольким этапам обработки, в том числе жаром.

В результате опилка получает способность впитывать в себя загрязнение. Как рассказали ученые, процесс абсорбции загрязнения происходит в три этапа. Поверхность материала при контакте с молекулами нефти захватывает их в структуру за счет капиллярного действия. Затем капли масла накапливаются в пористой и грубой структуре сорбента.