Борщевик поможет бороться с разливами нефти

Разлив нефти наносит колоссальный вред природе. Чтобы окружающая среда получила минимальный ущерб, ученые Губкинского университета создали сорбент, который позволяет быстро убрать такое загрязнение.
При этом сорбент работает как на воде, так и на суше. Еще одна его особенность в том, что для его изготовления используется ядовитый сорняк – борщевик, действующим веществом которого является фурокумарин. Это вредное органическое соединение защищает растение от насекомых и животных.
При изготовлении сорбента растение собирают, сушат, а затем измельчают. Полученную массу подвергают нескольким этапам обработки, в том числе жаром.
В результате опилка получает способность впитывать в себя загрязнение. Как рассказали ученые, процесс абсорбции загрязнения происходит в три этапа. Поверхность материала при контакте с молекулами нефти захватывает их в структуру за счет капиллярного действия. Затем капли масла накапливаются в пористой и грубой структуре сорбента.
При этом сорбент не теряет своей плавучести, поэтому загрязнение можно легко собрать с поверхности воды, пишет Санкт-Петербург.ру.