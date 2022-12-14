В Tesla добавили поддержку Steam и Apple Music

Tesla выпустила "Праздничное обновление" для своих электромобилей, благодаря которому была добавлена поддержка Steam и Apple Music. Об этом сообщает The Verge.

Цифровой магазин игр Steam будет доступен только для владельцев Tesla Model S и X в комплектациях Plaid, поскольку они оснащены процессором AMD Ryzen и графикой AMD RDNA 2. Компания заявляет, что автомобилистам будут доступны тысячи тайтлов из Steam, демонстрируя в рекламном ролике работу Cyberpunk 2077.

Вместе с тем на электромобилях появится отдельное приложение Apple Music, для запуска которого не понадобится iPhone. Также "Праздничное обновление" включает в себя обновленный режим светового шоу и возможность совершать вызовы с помощью камеры в салоне электромобиля.