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1 час назад

Биологи обнаружили у самок змей двойной клитор

Газета.Ru

Биологи из Университета Аделаиды в Австралии нашли у самок змей двойной клитор. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Биологи обнаружили у самок змей двойной клитор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это первое задокументированное свидетельство наличия полового органа у самок змей. Ученые препарировали образцы змей из зоологической коллекции Мичиганского университета. Двойной клитор называется гемиклитором и расположен на нижней части хвоста змеи. Его также было видно на КТ. Он состоит из чувствительных нервов и эректильной ткани. В отличие от гениталий самцов, не имеет шипов, которые помогают во время спаривания.

Орган присутствует по меньшей мере у девяти видов змей: у мексиканского щитомордника, коричневой гадюки Ингрэма, обыкновенной гадюки, гватемальской молочной змеи, коврового питона и других. По словам ученых, у разных видов размер гемиклитора отличается: у мексиканского щитомордника он самый большой, а у коричневой гадюки Ингрэма самый маленький.

Исследователи подозревают, что у большинства, если не у всех, самок змей есть гемиклиторы. В будущих работах ученые подробнее изучат строение гемиклотора у змей.

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