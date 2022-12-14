Биологи обнаружили у самок змей двойной клитор

Биологи из Университета Аделаиды в Австралии нашли у самок змей двойной клитор. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Это первое задокументированное свидетельство наличия полового органа у самок змей. Ученые препарировали образцы змей из зоологической коллекции Мичиганского университета. Двойной клитор называется гемиклитором и расположен на нижней части хвоста змеи. Его также было видно на КТ. Он состоит из чувствительных нервов и эректильной ткани. В отличие от гениталий самцов, не имеет шипов, которые помогают во время спаривания.

Орган присутствует по меньшей мере у девяти видов змей: у мексиканского щитомордника, коричневой гадюки Ингрэма, обыкновенной гадюки, гватемальской молочной змеи, коврового питона и других. По словам ученых, у разных видов размер гемиклитора отличается: у мексиканского щитомордника он самый большой, а у коричневой гадюки Ингрэма самый маленький.