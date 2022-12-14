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21 минуту назад

Производитель чипов ARM прекращает экспорт передовых разработок в Китай

ТАСС

Крупнейший производитель чипов - британская компания ARM - приняла решение прекратить поставки новейших технологий в Китай. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Производитель чипов ARM прекращает экспорт передовых разработок в Китай
Фото: XiaomiXiaomi

По данным издания, подобный шаг производителя связан с тем, что "США и Великобритания не выдадут лицензии на экспорт таких разработок в Китай" в соответствии с Вассенаарским соглашением. Речь, в частности, идет о новейших высокопроизводительных чипах Neoverse V. ARM, контрольным пакетом акций которого владеет холдинг SoftBank, "привержена соблюдению всех необходимых экспортных правил", отмечается в заявлении компании.

Такое развитие событий негативно скажется на работе подразделения корпорации Alibaba T-head, специализирующегося на полупроводниках, а также других китайских технологических компаний, говорится в статье.

Вассенаарское соглашение было заключено в 1996 году в Нидерландах с целью координации усилий по контролю за экспортом обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения в целях укрепления региональной и международной безопасности и стабильности. В настоящий момент оно объединяет 42 страны.

В начале октября США ограничили доступ 28 китайским технологическим компаниям к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на экспорт любой компании в мире, использующей американские полупроводниковые технологии. В ноябре сообщалось, что два американских сенатора активно лоббируют новые запреты на сделки правительства США с китайскими производителями чипов.

Наука и техника,Alibaba,
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