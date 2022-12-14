Когда могут появиться первые симптомы свиного гриппа

«С момента заражения до появления первых симптомов при свином гриппе, вызванном штаммом A (H1N1), может пройти от 12 часов до семи дней. Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, еще до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39—40 градусов в первые сутки болезни. На второй—третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель. Желудочно-кишечные расстройства при свином гриппе проявляются тошнотой, рвотой, диареей», — сказала Татьяна Тарадеева.