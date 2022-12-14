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58 минут назад

Терапевт Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа могут проявиться через неделю

С момента заражения до проявления симптомов свиного гриппа может пройти целая неделя. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

Когда могут появиться первые симптомы свиного гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С момента заражения до появления первых симптомов при свином гриппе, вызванном штаммом A (H1N1), может пройти от 12 часов до семи дней. Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, еще до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39—40 градусов в первые сутки болезни. На второй—третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель. Желудочно-кишечные расстройства при свином гриппе проявляются тошнотой, рвотой, диареей», — сказала Татьяна Тарадеева.

Тяжелое течение болезни может характеризоваться тромбозами и кровоизлияниями, подчеркнула врач.

«При выраженной интоксикации проявляется геморрагический синдром — носовые кровотечения, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. Кровоизлияния могут локализоваться и во внутренних органах, в том числе в легких, что приводит к отеку легочной ткани. При нарушении микроциркуляции органов могут развиваться тромбозы различной локализации», — объяснила терапевт.

Свиной грипп обнаружили в 82 регионах России. Этот вирус вызвал пандемию в 2009—2010 годах. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев подчеркнул, что у больному грозит ДВС-синдром, из-за человек может умереть в течении одного дня.

Наука и техника,Павел Воробьев,
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