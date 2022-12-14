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7 минут назад

Россиян призвали срочно обновить браузеры Chrome и Edge

Москва24иещё 1

Пользователям антивирусных решений "Лаборатории Касперского" стали приходить предупреждения о необходимости срочно обновить браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, сообщает "Газета.ру".

Россиян призвали срочно обновить популярные браузеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Chrome с новым патчем выпустили для устройств под управлением Windows, macOS, Linux и Android. Обновление с таким же исправлением доступно для браузера Edge. В предыдущих версиях браузеров была уязвимость CVE-2022-4262, которую активно начали использовать мошенники.

Эксперты отмечают, что сам факт того, что уязвимости присвоили высокий уровень критичности и оперативно выпустили патч, говорит о серьезности проблемы. При этом Google не раскрывает подробности, чтобы предотвратить рост числа кибератак.

В работе сервисов Google произошел сбой

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал, что почти каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Для того чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, следует ограничить доступ к информации о месте нахождения.

Наука и техника,Валерий Степанов,Лаборатория Касперского,Google,Microsoft,
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