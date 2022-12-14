Россиян призвали срочно обновить популярные браузеры

Пользователям антивирусных решений "Лаборатории Касперского" стали приходить предупреждения о необходимости срочно обновить браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, сообщает "Газета.ру".

Chrome с новым патчем выпустили для устройств под управлением Windows, macOS, Linux и Android. Обновление с таким же исправлением доступно для браузера Edge. В предыдущих версиях браузеров была уязвимость CVE-2022-4262, которую активно начали использовать мошенники.

Эксперты отмечают, что сам факт того, что уязвимости присвоили высокий уровень критичности и оперативно выпустили патч, говорит о серьезности проблемы. При этом Google не раскрывает подробности, чтобы предотвратить рост числа кибератак.