В Windows 10 добавили новый плеер

Несмотря на то, что Microsoft всячески открещивается от Windows 10, продвигая среди пользователей новую версию системы, она всё же продолжает улучшать «десятку».

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Так, прошлое поколение ОС Microsoft получило апдейт, в рамках которого на неё портрировали свежий Медиаплеер, который ранее был доступен исключительно пользователям Windows 11.

Ferra.ru

Пока что доступ к нему предоставлен лишь участникам программы предварительной оценки Windows, а также подписавшихся на канал Release Preview. Внешне приложение напоминает легендарную версию Windows Media Player, но с учётом современных языков дизайна WinUI 3.0 и Microsoft Fluent Design.