В Британии нашли золотое ожерелье возрастом 1300 лет

Исследователи из Лондонского музея археологии обнаружили старинное захоронение, которое могло принадлежать особе королевского рода. Важную находку сделали во время земляных работ в деревне недалеко от Нортгемптона, сообщает Arkeonews.

Фото: Мир24 Мир24

Захоронение датировали 630-670 годами нашей эры, то есть его возраст составляет около 1300 лет. Внутри лежало ожерелье из золота и драгоценных камней – самый ценный погребальный артефакт из всех, когда-либо найденных в Великобритании. Ученые насчитали на нем не менее 30 подвесок и бусин, изготовленных из римских монет, золота, гранатов, стекла и полудрагоценных камней.

Самым крупным элементом ожерелья был прямоугольный кулон с крестообразным узором. Эксперты пришли к выводу, что эта деталь из красных гранатов, оправленных в золото, когда-то была частью другого украшения.

В погребении также находились два декорированных горшка и неглубокое медное блюдо, а также серебряный крест с изображением человеческих лиц.

Скелет погребенного человека полностью разрушился, если не считать крошечных фрагментов зубной эмали. Но ученым удалось установить, что тело принадлежало женщине. Она могла быть одним из лидеров ранних христиан – возможно, аббатисой монастыря или даже королевской особой.

Археологи и раньше находили ожерелья этой эпохи, но ни одно из них не было отделано такими дорогостоящими деталями. Артефакт передадут ученым для исследований и реставрации, после чего он войдет в коллекцию местного музея.