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31 минуту назад

Ученый рассказал, когда лучше наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Вечерняя Москваиещё 1

В ночь на 14 декабря интенсивность метеорного потока Геминиды может вырасти до 150 падающих звезд в час, достигнув своего пика. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Ученый рассказал, когда лучше наблюдать за метеорным потоком Геминиды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что звездопад — это высыпание в атмосферу осколков космических тел. Чаще всего речь о кометах, но в случае метеорного потока Геминиды это скорее астероиды.

— Каждый год один и тот же поток достигает активности примерно в одну и ту же дату. Сейчас пришло время активности Геминид, — рассказал Угольников в комментарии МИР 24.

Он также объяснил происхождение красивого «хвоста» звездного потока. Поскольку Геминиды произошли от астероидов, в их составе много металлов. При сгорании в атмосфере на несколько секунд остается след из металлических ионов, которые обычно имеют разные цвета.

Наблюдать метеорный поток можно всю неделю, но 14 декабря его активность самая высокая — 150 падающих звезд в час. Увидеть космическое явление можно в темное время суток при ясной погоде, и лучше наблюдать его вдали от городского света.

19 ноября было опубликовано видео самого продолжительного затмения Луны за 500 лет. Оно длилось 3 часа 28 минут.

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