Огромный «рождественский астероид» приближается к Земле

Они говорят, что объект не представляет угрозы для нашей планеты, но все же относится к потенциально опасным. Наблюдатели за звездами в Южном полушарии смогут даже увидеть его полет с 15 по 19 декабря.

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Астероид особенно интересен ученым, потому что он не очень хорошо известен. Эксперты не знают, из чего он сделан, насколько точны его размеры и вращается ли он вокруг своей оси. Не очень много данных о его орбите, хотя известно, что астероид не столкнется с Землей в следующем столетии.

Почти все огромные космические болиды уже обнаружены учеными, но большинство астероидов среднего размера, подобных рождественскому, еще предстоит обнаружить. Эксперты полагают, что их насчитывается несколько сотен тысяч.

Ранее Plus-one.ru рассказывал про так называемый золотой астероид. В ноябре 2022 года американское космическое агентство (NASA) объявило, что запустит миссию по исследованию космического объекта, который оценивается в $10 тысяч квадриллионов. Это в несколько раз больше, чем вся земная экономика.