Огромный «рождественский астероид» приближается к Земле

Они говорят, что объект не представляет угрозы для нашей планеты, но все же относится к потенциально опасным. Наблюдатели за звездами в Южном полушарии смогут даже увидеть его полет с 15 по 19 декабря.
Астероид особенно интересен ученым, потому что он не очень хорошо известен. Эксперты не знают, из чего он сделан, насколько точны его размеры и вращается ли он вокруг своей оси. Не очень много данных о его орбите, хотя известно, что астероид не столкнется с Землей в следующем столетии.
Почти все огромные космические болиды уже обнаружены учеными, но большинство астероидов среднего размера, подобных рождественскому, еще предстоит обнаружить. Эксперты полагают, что их насчитывается несколько сотен тысяч.
Ранее Plus-one.ru рассказывал про так называемый золотой астероид. В ноябре 2022 года американское космическое агентство (NASA) объявило, что запустит миссию по исследованию космического объекта, который оценивается в $10 тысяч квадриллионов. Это в несколько раз больше, чем вся земная экономика.
Металлический астероид под названием Психея-16 содержит золото, платину, железо и никель. Его цена такова, что может каждого человека на Земле сделать миллиардером. По словам ученых, астероид шириной 226 км, скорее всего, представляет собой обнаженное железо-никелевое ядро древней планеты, одного из строительных блоков Солнечной системы. Данные, собранные на Психее-16, могут дать представление об анатомии все еще бурлящего ядра Земли.