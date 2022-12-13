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56 минут назад

В Конгресс внесли законопроект о запрете TikTok

ТАСС

Американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok в США, а также возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и ряду других стран. Документ опубликован во вторник на сайте американского сенатора Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида).

В Конгресс внесли законопроект о запрете TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Указанную инициативу разработали Рубио, а также члены Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (республиканец, от штата Висконсин) и Раджа Кришнамурти (демократ, от штата Иллинойс). По их версии, законопроект должен "защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств", связанной с использованием "существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей". Как полагают авторы инициативы, с помощью соцсетей другие страны могут пытаться "контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру".

Законодатели настаивают на том, что в США следует запретить использование TikTok, поскольку эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая. По версии Рубио, с помощью TikTok "ежедневно собирают данные о десятках миллионов американцев - детей и взрослых". Запрет предлагается ввести и в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность запрета американским президентом "любых транзакций" в США с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, если они, по версии Вашингтона, контролируются властями Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы или России. В документе не приводятся названия каких-либо других компаний, кроме TikTok и ByteDance, в отношении которых, согласно инициативе, предполагается ввести санкции.

Наука и техника,Марко Рубио,Конгресс США,
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