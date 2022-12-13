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1 час назад

В ООН обеспокоены сообщениями о роспуске в Twitter совета доверия и безопасности

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность информацией о роспуске в компании Twitter совета доверия и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В ООН обеспокоены роспуском в Twitter совета доверия и безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень обеспокоены тем, что платформы социальных сетей могут стать средой распространения ненависти и дезинформации, — сказал представитель ООН, добавляя, что они «должны сделать так, чтобы этого не произошло».

Ранее телеканал CNN сообщил, что компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, занимавшийся, в том числе, консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей. В письме, которое получили члены совета, было сказано, что в рамках переоценки способов «привносить внешние соображения» в продукт было решено, что совет — «не лучшая структура» для таких целей. По данным канала, три члена совета по доверию и безопасности на прошлой неделе уже объявили о своей отставке.

11 декабря Twitter случайно заблокировал трафик примерно 30 крупных телеком-операторов из нескольких стран. Под блокировку попал трафик операторов из России, Индонезии, Индии и Малайзии.

Наука и техника,Стефан Дюжаррик,ООН,
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