В ООН обеспокоены роспуском в Twitter совета доверия и безопасности

«Мы очень обеспокоены тем, что платформы социальных сетей могут стать средой распространения ненависти и дезинформации, — сказал представитель ООН, добавляя, что они «должны сделать так, чтобы этого не произошло».

Ранее телеканал CNN сообщил, что компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, занимавшийся, в том числе, консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей. В письме, которое получили члены совета, было сказано, что в рамках переоценки способов «привносить внешние соображения» в продукт было решено, что совет — «не лучшая структура» для таких целей. По данным канала, три члена совета по доверию и безопасности на прошлой неделе уже объявили о своей отставке.