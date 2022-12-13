Apple признала использование сенсоров Sony в iPhone

Глава Apple Тим Кук поблагодарил Sony за сотрудничество в производстве iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как отметили журналисты медиа, руководитель Apple посетил Центр разработки камер Sony в японском городе Кумамото.

«Мы сотрудничаем с Sony уже более десяти лет при создании ведущих в мире датчиков камеры для iPhone», — написал в Twitter Тим Кук и поблагодарил партнера.

Таким образом, глава Apple впервые публично признал, что его компания использует сенсоры Sony в своих устройствах.

По словам авторов издания, Apple и ее топ-менеджеры обычно не раскрывают и не комментируют сотрудничество с другими компаниями, которые поставляют детали для гаджетов. Однако журналисты заметили, что связь американского IT-гиганта и Sony давно перестала быть тайной для специалистов отрасли. В частности, о наличии компонентов от японского производителя около десяти лет назад рассказывали энтузиасты из iFixit.

В материале говорится, что впервые Apple применила сенсоры от Sony в смартфонах iPhone 6, выпущенных в 2014 году. Судя по всему, корпорация из США продолжит сотрудничество с Sony — ранее инсайдеры сообщали, что телефоны линейки iPhone 15 будут оснащены новейшими датчиками изображений от японской фирмы.