Ученые предложили вкалывать в яйца яблочный сок для здоровья цыплят

Введение яблочного сока и жмыха в яйца перед вылуплением цыплят может улучшить их здоровье. Статья об этом опубликована в Nutrients.
Исследователи вводили сок, жмых и мякоть в амниотическую жидкость развивающегося эмбриона внутри куриного яйца. После вылупления яиц были собраны биологические образцы для анализа.
Ученые обнаружили, что добавление яблочного сока и жмыха в яйцо может улучшить аминокислотный транспорт молодых цыплят, повысить биодоступность железа, увеличить популяцию микробов в толстом кишечнике, поспособствовав развитию полезных бактерий.
«Яблоки состоят из биоактивных компонентов, фитохимических веществ и пребиотиков, которые могут помочь здоровью кишечника и кишечному микробиому», — поясняют авторы.
Изначально исследование было посвящено влиянию яблочного жмыха в корм для цыплят. В США в год образуется 175 350 тонн этих отходов, и их утилизация в почву наносит вред экологии из-за нарушения соотношения углерода и азота в среде. Если вместо этого использовать эти отходы в сельском хозяйстве, это не только поможет экологии, но и повысит продуктивность ферм без использования химикатов и гормонов. Для того, чтобы оценить комплексное влияние яблок на выращивание цыплят, необходимы дополнительные исследования.