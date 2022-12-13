Ученые предложили вкалывать в яйца яблочный сок для здоровья цыплят

Изначально исследование было посвящено влиянию яблочного жмыха в корм для цыплят. В США в год образуется 175 350 тонн этих отходов, и их утилизация в почву наносит вред экологии из-за нарушения соотношения углерода и азота в среде. Если вместо этого использовать эти отходы в сельском хозяйстве, это не только поможет экологии, но и повысит продуктивность ферм без использования химикатов и гормонов. Для того, чтобы оценить комплексное влияние яблок на выращивание цыплят, необходимы дополнительные исследования.