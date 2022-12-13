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52 минуты назад

Ученые предложили вкалывать в яйца яблочный сок для улучшения здоровья цыплят

Газета.Ru

Введение яблочного сока и жмыха в яйца перед вылуплением цыплят может улучшить их здоровье. Статья об этом опубликована в Nutrients.

Ученые предложили вкалывать в яйца яблочный сок для здоровья цыплят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи вводили сок, жмых и мякоть в амниотическую жидкость развивающегося эмбриона внутри куриного яйца. После вылупления яиц были собраны биологические образцы для анализа.

Ученые обнаружили, что добавление яблочного сока и жмыха в яйцо может улучшить аминокислотный транспорт молодых цыплят, повысить биодоступность железа, увеличить популяцию микробов в толстом кишечнике, поспособствовав развитию полезных бактерий.

«Яблоки состоят из биоактивных компонентов, фитохимических веществ и пребиотиков, которые могут помочь здоровью кишечника и кишечному микробиому», — поясняют авторы.

Изначально исследование было посвящено влиянию яблочного жмыха в корм для цыплят. В США в год образуется 175 350 тонн этих отходов, и их утилизация в почву наносит вред экологии из-за нарушения соотношения углерода и азота в среде. Если вместо этого использовать эти отходы в сельском хозяйстве, это не только поможет экологии, но и повысит продуктивность ферм без использования химикатов и гормонов. Для того, чтобы оценить комплексное влияние яблок на выращивание цыплят, необходимы дополнительные исследования.

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