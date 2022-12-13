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32 минуты назад

Главу Twitter Илона Маска освистали зрители на шоу американского комика Дэйва Шаппелла

Газета.Ru

Новый глава компании Twitter Илон Маск был бурно освистан зрителями на шоу американского комика Дэйва Шаппелла. Об этом сообщает Gizmodo.

Илона Маска бурно освистали на шоу американского комика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел после того, как Шаппелл пригласил миллиардера выйти из зрительного зала на сцену во время выступления. Мероприятие проходило вечером 11 декабря на стадионе Chase Center в Сан-Франциско.

«Дамы и господа, давайте пошумим для самого богатого человека в мире», — сказал комик.

Вскоре после этого толпа разразилась смесью аплодисментов и свистов.

«Аплодируют и освистывают, вот как», — отреагировал Шаппелл.

Маск поприветствовал Дэйва, а юморист решил высмеять реакцию зала.

«Похоже, что некоторые из уволенных вами людей находятся в зале», — сказал он.

По данным Gizmodo, на мероприятие запрещено было брать с собой смартфоны. Гаджеты требовали сдать в гардеробную в специальные ящички. Однако, по крайней мере, один человек сумел заснять инцидент. Его ролик и переопубликовывают в соцсетях.

Наука и техника,Илон Маск,
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