Впервые записан звук марсианского «дьявола»

Международная группа ученых сделала первую в мире аудиозапись марсианского «пылевого дьявола» — пыльного вихря, который регулярно образуется на поверхности Красной планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Звук был записан с помощью микрофона на борту марсохода Perseverance, который записывает около трех минут каждые два дня. Устройство SuperCam было включено, когда один из вихрей в кратере Езеро, где приземлился Perseverance, проходил прямо над аппаратом. Столкновение с вихрем также было зафиксировано навигационной камерой марсохода и несколькими датчиками в приборе Mars Environmental Dynamics Analyzer.

Ученые объединили данные с моделированием, показав, что пылевой вихрь имел размер около 25 метров, высоту не менее 118 метров, а его скорость достигала примерно пять метров в секунду. Акустические сигналы ударов частиц пыли, регистрируемые при столкновении с вихрем, предоставили уникальную количественную информацию о плотности «пылевого дьявола».