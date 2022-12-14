Спутниковая связь на iPhone заработала за пределами США

Apple расширила поддержку функции спутниковой связи Emergency SOS за пределами Северной Америки. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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Представители компании поприветствовали начало работы функции спутниковой связи в других регионах.

«Инновационная технология, доступная на всех моделях iPhone 14, позволяет пользователям отправлять сообщения экстренным службам вне зоны действия сотовой связи и Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Функция Emergency SOS будет работать на смартфонах пользователей iPhone 14 из Великобритании, Франции, Германии и Ирландии. «Emergency SOS делает спутниковую связь в экстренных случаях более доступной, что очень важно», — отметил генеральный директор Европейской ассоциации номеров экстренных служб Гэри Мачадо.

Emergency SOS позволяет владельцам новых смартфонов Apple связаться с близкими или экстренными службами в случае отсутствия сигнала сотовой связи. Стоимость подписки на сервис не раскрывается, однако в компании пообещали, что доступ к функции окажется бесплатным в течение двух лет с момента покупки iPhone. Ранее инсайдеры выяснили, что Samsung развернет поддержку спутниковой связи на своих устройствах в 2023 году.