Цукерберг отказался от разработки дрона-роутера

Американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) без официальных объявлений остановила работу подразделения Connectivity, ответственного в том числе за разработку дрона, раздающего беспроводной интернет пользователям гаджетов. Об этом сообщает TechCrunch.
Отмечается, что в течение около 10 лет работники в Connectivity разрабатывали необычные технологии связи. Помимо дрона, специалисты создавали спутники, которые также могли бы быть использованы с целью обеспечения устойчивого интернет-соединения. Утверждается, что над проектом дрона работали три года, и теперь его решено полностью закрыть.
По данным издания, сотрудники Connectivity будут распределены между действующими подразделениями Infrastructure и Central Products, не исключаются и сокращения некоторых работников. В TechCrunch заключили, что экзотичными технологиями связи компания Марка Цукерберга заниматься больше не будет.