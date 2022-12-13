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58 минут назад

TechCrunch: компания Meta остановила разработку раздающего беспроводной интернет дрона

Газета.Ru

Американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) без официальных объявлений остановила работу подразделения Connectivity, ответственного в том числе за разработку дрона, раздающего беспроводной интернет пользователям гаджетов. Об этом сообщает TechCrunch.

Цукерберг отказался от разработки дрона-роутера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в течение около 10 лет работники в Connectivity разрабатывали необычные технологии связи. Помимо дрона, специалисты создавали спутники, которые также могли бы быть использованы с целью обеспечения устойчивого интернет-соединения. Утверждается, что над проектом дрона работали три года, и теперь его решено полностью закрыть.

По данным издания, сотрудники Connectivity будут распределены между действующими подразделениями Infrastructure и Central Products, не исключаются и сокращения некоторых работников. В TechCrunch заключили, что экзотичными технологиями связи компания Марка Цукерберга заниматься больше не будет.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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