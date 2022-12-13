Цукерберг отказался от разработки дрона-роутера

Американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) без официальных объявлений остановила работу подразделения Connectivity, ответственного в том числе за разработку дрона, раздающего беспроводной интернет пользователям гаджетов. Об этом сообщает TechCrunch.

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Отмечается, что в течение около 10 лет работники в Connectivity разрабатывали необычные технологии связи. Помимо дрона, специалисты создавали спутники, которые также могли бы быть использованы с целью обеспечения устойчивого интернет-соединения. Утверждается, что над проектом дрона работали три года, и теперь его решено полностью закрыть.