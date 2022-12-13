В Израиле обнаружили клад монет возрастом 2,2 тыс. лет

Археологи выкопали древний израильский клад возрастом 2,2 тыс. лет. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

Маккавейские книги — это еврейские исторические документы, некоторые из которых входят в православный Ветхий завет. В том числе, в него входит Первая Маккавейская книга, в которой описывается исход правоверных иудеев от гонений селевкидского царя Антиоха IV Епифана: «Тогда многие, преданные правде и закону, ушли в пустыню и оставались там» (1Мак.2:29).

Теперь в пещере природного заповедника «Ручей Дараге» была обнаружена небольшая хорошо сохранившаяся деревянная шкатулка с 15 серебряными монетами-тетрадрахами. Монеты были отчеканены Птолемеем VI, царем эллинистического Египта, в 170 г. до н.э, то есть, незадолго до того, как царь Антиох IV начал масштабные гонения на иудеев. По мнению Эйтана Кляйна из Управления древностей Израиля, клад был создан бегущим от преследований евреем, которого впоследствии убили.

«В целом, тайники с монетами свидетельствуют об идущей войне, в иных ситуациях у людей нет причин разбегаться и бросать сбережения», — поясняет он.

В пересчете на современные деньги 15 тетрадрахм примерно равны двухмесячному доходу среднего жителя западной страны. Монеты лежали в хорошо вырезанной круглой деревянной шкатулке вместе с куском фиолетовой ткани и шерстью. Все это хорошо сохранилось благодаря сухому пустынному климату.

В ходе дальнейших исследований ученые надеются выяснить, из чего сделали шкатулку и каково происхождение пурпурного красителя. Если он является финикийским пурпуром, получаемым из улиток, то хозяин клада должен был быть действительно обеспеченным человеком.