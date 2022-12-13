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43 минуты назад

Телескоп Хаббл показал звездное скопление в созвездии Стрельца

Елена Прошина

Космический телескоп «Хаббл» получил новые снимки звездного скопления. На этот раз на одном из фото запечатлена часть скопления NGC 6530, похожая на космическую «дымовую завесу», на двух других — звездное скопление NGC 1850, слегка прикрытое тонкой «вуалью» из космической пыли и газа. Об этом пишет Habr.

Телескоп Хаббл показал звездное скопление в созвездии Стрельца
Фото: NASANASA

Скопление звезд NGC 6530 выглядит как усеянная звездами клубящаяся стена дыма. Оно расположено на расстоянии около 4350 световых лет от Земли по направлению к созвездию Стрельца внутри более крупной туманности Лагуна — гигантского межзвездного облака газа и пыли.

На другом снимке можно увидеть два разных «взгляда» на скопление NGC 1850. Оба изображения были сделаны одним и тем же прибором «Хаббла», однако использовались разные фильтры.

Ранее астрономы проанализировали 200 тыс. архивных изображений, полученных с помощью космического телескопа «Хаббл», чтобы распознать странное остаточное свечение в небе. Для этого им пришлось и провести десятки тысяч измерений в рамках амбициозного проекта SKYSURF. Сейчас ученые сошлись во мнении, что это может быть новый элемент содержимого Солнечной системы.

Наука и техника,NASA,
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