Телескоп Хаббл показал звездное скопление в созвездии Стрельца

Космический телескоп «Хаббл» получил новые снимки звездного скопления. На этот раз на одном из фото запечатлена часть скопления NGC 6530, похожая на космическую «дымовую завесу», на двух других — звездное скопление NGC 1850, слегка прикрытое тонкой «вуалью» из космической пыли и газа. Об этом пишет Habr.

Фото: NASA NASA

Скопление звезд NGC 6530 выглядит как усеянная звездами клубящаяся стена дыма. Оно расположено на расстоянии около 4350 световых лет от Земли по направлению к созвездию Стрельца внутри более крупной туманности Лагуна — гигантского межзвездного облака газа и пыли.

На другом снимке можно увидеть два разных «взгляда» на скопление NGC 1850. Оба изображения были сделаны одним и тем же прибором «Хаббла», однако использовались разные фильтры.