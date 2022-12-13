В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
59 минут назад

iOS 16 взломали

Lenta.ru

Создатели инструмента для установки джейлбрейка palera1n объявили о взломе iOS 16. Об этом сообщает издание iDownloadBlog.

iOS 16 взломали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам хакеров, они добавили iOS 16.1.1 и актуальную версию iPadOS 16 в список совместимых для взлома ОС. Энтузиасты объяснили, что взлом состоялся на основе эксплойта checkm8 bootrom. Джейлбрейк — не подтвержденная Apple операция, позволяющая получать доступ к файловой системе iOS и скрытым настройкам.

Несмотря на успешный взлом операционных систем от Apple, джейлбрейк пока что можно установить только на некоторые устройства. К ним относятся смартфоны iPhone 8, 8 Plus, iPhone X и планшеты iPad Pro 10,5 и iPad Pro 12,9 второго поколения. Специалисты выпустили джейлбрейк для всех желающих пользователей.

В описании инструмента говорится, что джейлбрейк можно установить при соблюдении некоторых условий. В первую очередь, у пользователя должен быть смартфон или планшет Apple на базе процессора A10 или более нового чипа. Также если на девайс ни разу не был установлен цифровой пароль блокировки, то процедура настройки джейлбрейка пройдет успешно. В противном случае владалец гаджета должен будет совершить полный сброс устройства с потерей данных.

В июле хакеры из команды Odyssey Team сообщили о создании джейлбрейка для iOS 15. Специалисты отметили, что столкнулись с проблемами при настройке джейлбрейка, так как Apple усложнила взлом своих девайсов.

Наука и техника,Apple,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители