«Барокко Обама и Грамп»: шедевры нейросети Midjourney

В середине ноября нейросеть Midjourney обновили до четвертой версии. Теперь она может не только рисовать изображение с нуля, но и дорабатывать картинки, причем отталкиваясь от пожеланий человека. Благодаря этому новому механизму пользователям удалось создать большое число новых, порой даже сюрреалистичных изображений героев популярных фильмов, политиков, актеров и даже исторических личностей.
Midjourney позволяет бесплатно совершить 25 попыток генерации. Также пользователям доступна платная подписка за 30 долларов, которая снимает все ограничения на число создаваемых картинок и повышает качество работы нейросети. Также подписчикам доступна генерация изображений в приватном канале.
Какие шедевры уже успела создать новая версия нейросети – в галерее «Рамблера».