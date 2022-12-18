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8 минут назад

«Барокко Обама и Грамп»: шедевры нейросети Midjourney

Александр Котлеткин

В середине ноября нейросеть Midjourney обновили до четвертой версии. Теперь она может не только рисовать изображение с нуля, но и дорабатывать картинки, причем отталкиваясь от пожеланий человека. Благодаря этому новому механизму пользователям удалось создать большое число новых, порой даже сюрреалистичных изображений героев популярных фильмов, политиков, актеров и даже исторических личностей.

1/19 "Грамп (Гринч + Трамп)"
Фото: reddit.com/midjourney
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2/19 По мотивам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.
Фото: reddit.com/midjourney
3/19 А вот так бы выглядела японская адаптация кинофильма "Звездные войны"
Фото: reddit.com/midjourney
4/19 "Ким Чен Неудержимый"
Фото: reddit.com/midjourney
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5/19 "После туристического сезона"
Фото: reddit.com/midjourney
6/19 "Цветные танцы"
Фото: reddit.com/midjourney
7/19 Медведь пытается слиться с толпой во время собрания совета корпорации
Фото: reddit.com/midjourney
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8/19 "Ночной кошмар"
Фото: reddit.com/midjourney
9/19 "День рождения в катакомбах Парижа"
Фото: reddit.com/midjourney
10/19  "Барокко Обама"
Фото: reddit.com/midjourney
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11/19 Бэтмен наслаждается пивом в баре
Фото: reddit.com/midjourney
12/19 "Гитархирос"
Фото: reddit.com/midjourney
13/19 А вот так бы выглядела Пеппи Длинныйчулок в фильме "Звездные войны"
Фото: reddit.com/midjourney
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14/19 "Я потратил 10 долларов на это", - так назвал свою работу один из пользователей нейросети
Фото: reddit.com/midjourney
15/19 Харрисон Форд в роли Агента 007
Фото: reddit.com/midjourney
16/19 "Кто-нибудь может научить болото, как правильно пользоваться ноутбуком?"
Фото: reddit.com/midjourney
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17/19 "Железный человек"
Фото: reddit.com/midjourney
18/19 "Чума цветов"
Фото: reddit.com/midjourney
19/19 "Дракон"
Фото: reddit.com/midjourney

Midjourney позволяет бесплатно совершить 25 попыток генерации. Также пользователям доступна платная подписка за 30 долларов, которая снимает все ограничения на число создаваемых картинок и повышает качество работы нейросети. Также подписчикам доступна генерация изображений в приватном канале.

Какие шедевры уже успела создать новая версия нейросети – в галерее «Рамблера».

Наука и техника,Фото,
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