В Австралии обнаружили останки гигантского вомбата

«Обычно гигантским вомбатом называют дипротодона. Это неверно, поскольку дипротодон принадлежит к другому семейству, это все равно, что называть бегемота гигантской свиньей, — поясняет Луис. — Существовали, однако, настоящие гигантские вомбаты. Традиционно они были малоизвестны, но открытие наиболее полного черепа одного из этих гигантов дало нам возможность реконструировать, как выглядело это существо, где и когда оно жило и как происходила эволюция гигантских вомбатов в Австралии».