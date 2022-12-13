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28 минут назад

В Австралии обнаружили останки нового вида гигантского вомбата

Газета.Ruиещё 1

В Австралии обнаружили ископаемые кости гигантского вомбата нового вида. Статья об этом опубликована в Papers in Palaeontology.

В Австралии обнаружили останки гигантского вомбата
Фото: Газета.руГазета.ру

Полный череп этого животного был найден в пещере Рокхэмптон на территории Квинсленда. Возраст находки оценивается примерно в 80 000 лет, согласно данным группы ученых под руководством доцента Жюльена Луиса из Центра исследований эволюции человека Университета имени Гриффита. При этом животное действительно относится к вомбатам.

«Обычно гигантским вомбатом называют дипротодона. Это неверно, поскольку дипротодон принадлежит к другому семейству, это все равно, что называть бегемота гигантской свиньей, — поясняет Луис. — Существовали, однако, настоящие гигантские вомбаты. Традиционно они были малоизвестны, но открытие наиболее полного черепа одного из этих гигантов дало нам возможность реконструировать, как выглядело это существо, где и когда оно жило и как происходила эволюция гигантских вомбатов в Австралии».

Первоначальны анализ показал, что у этого вомбата были крупные черепные пазухи, ранее не встречавшиеся у представителей этого семейства.

«Это указывает на то, что у вомбата был большой округлый череп для прикрепления специфических и сильных жевательных мышц», — говорят ученые. Гигантский вомбат также обладал шипом в передней части морды, скорее всего, он связан с большим носом.

Авторы работы считают, что разные виды гигантских вомбатов в ходе эволюции сначала увеличились в размерах, а затем разделились на несколько специализированных видов для питания разной растительной пищей.

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