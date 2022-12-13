Ученые раскрыли секреты одного из самых глубоких мест в мире

В Тихом океане расположилось самое глубокое место на Земле - впадина Кермадек уходит в бездну на 10 км. На такую глубину мало кто погружался. Однако месяц назад учёные из Китая провели исследование впадины, пишет Центральная Служба Новостей.

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Руководитель миссии Пэн Сяотун признался, что учёные были рады изучить особенности желоба Кермадек. Для исследования учёные собирали образцы камней, воды и отложений. Отметим, что на определённую глубину их доставил глубоководный аппарат, который несколько лет назад достиг дна Марианской впадины.