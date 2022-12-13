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25 минут назад

Ученые раскрыли секреты одного из самых глубоких мест в мире

Моя Москва.онлайн

В Тихом океане расположилось самое глубокое место на Земле - впадина Кермадек уходит в бездну на 10 км. На такую глубину мало кто погружался. Однако месяц назад учёные из Китая провели исследование впадины, пишет Центральная Служба Новостей.

Ученые раскрыли секреты одного из самых глубоких мест в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель миссии Пэн Сяотун признался, что учёные были рады изучить особенности желоба Кермадек. Для исследования учёные собирали образцы камней, воды и отложений. Отметим, что на определённую глубину их доставил глубоководный аппарат, который несколько лет назад достиг дна Марианской впадины.

Пэн, изучающий глубоководную геологию и геохимию, собрал образцы горных пород во время своего погружения и надеется, что их результаты помогут ученым лучше понять движение тектонических плит на дне океана.

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