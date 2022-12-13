Минцифры предложило российским компаниям заказывать несуществующий софт

Минцифры РФ работает над схемой поддержки российских разработчиков программного обеспечения, которая должна гарантировать им спрос на пока еще не существующий софт, пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, предполагается, что разработчик сначала будет готовить описание ПО, а потом искать для него заказчика и заключать с Минцифры соглашение о выпуске продукта. После этого министерство должно обеспечить разработчика гарантированным спросом на решение.

Ранее сообщалось, что «МегаФон» предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «МойОфис». Решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта, теперь доступны в облаке МегаФона.