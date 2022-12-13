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59 минут назад

"Ъ": Минцифры предложило российским компаниям заказывать несуществующий софт

Газета.Ru

Минцифры РФ работает над схемой поддержки российских разработчиков программного обеспечения, которая должна гарантировать им спрос на пока еще не существующий софт, пишет «Коммерсантъ».

Минцифры предложило российским компаниям заказывать несуществующий софт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, предполагается, что разработчик сначала будет готовить описание ПО, а потом искать для него заказчика и заключать с Минцифры соглашение о выпуске продукта. После этого министерство должно обеспечить разработчика гарантированным спросом на решение.

Ранее сообщалось, что «МегаФон» предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «МойОфис». Решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта, теперь доступны в облаке МегаФона.

Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса.

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