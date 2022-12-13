Xiaomi обвинили в копировании Apple

«Xiaomi 13 более интересен, чем Xiaomi 13 Pro, потому что — эй, смотрите, это iPhone!» — заключил журналист. По мнению обвинившего Xiaomi в копировании специалиста, китайский IT-гигант и ранее вдохновлялся дизайном iPhone, перенося его на свои устройства. «Хотя я по-прежнему шокирован, что ни один OEM-производитель еще не скопировал Dynamic Island», — отметил Амадео.