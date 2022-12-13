В 2023 году Россия испытает сверхточные часы для ГЛОНАСС

По его словам, Россия считается лидером в мире в области создания мазеров Так называются квантовые генераторы сантиметровой длины волны, излучающие сверхточные частоты для разных измерений. Более половины созданных приборов произведены именно в РФ. Вместе с тем в применении водородных стандартов частоты на навигационных спутниках страны Европы обогнали Россию. Так, на спутниках европейской системы Galileo применяются водородные стандарты частоты, дающие погрешность меньше одной квадриллионной секунды.