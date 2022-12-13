В 2023 году Россия испытает сверхточные часы для ГЛОНАСС

В следующем году состоятся летные испытания нового водородного стандарта частоты, который сделает навигационные спутники системы ГЛОНАСС точнее, рассказал директор Физического института имени Лебедева Николай Колачевский на заседании президиума РАН.
«Нижний Новгород сделал такие системы, уже давно их реализовал, продемонстрировал, оттестировал, летные испытания намечены на 2023 год», – цитирует Колачевского РИА «Новости».
По его словам, Россия считается лидером в мире в области создания мазеров Так называются квантовые генераторы сантиметровой длины волны, излучающие сверхточные частоты для разных измерений. Более половины созданных приборов произведены именно в РФ. Вместе с тем в применении водородных стандартов частоты на навигационных спутниках страны Европы обогнали Россию. Так, на спутниках европейской системы Galileo применяются водородные стандарты частоты, дающие погрешность меньше одной квадриллионной секунды.
«Если это будет реализовано, мы, по крайней мере, от части навигационных погрешностей точно избавимся», – считает ученый.
Напомним, летом Центральный научно-исследовательский институт машиностроения «Роскосмоса» разработал программное обеспечение, которое позволит в два раза повысить точность российской навигационной системы ГЛОНАСС.