В пустыне Наска выявили более 160 новых гигантских рисунков

Лима. Перу. 168 ранее неизвестных геоглифов засняли при обследовании с дронов пустыни Наска в Перу. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Science Alert.
Отмечается, что примерно 50 гигантских рисунков изображают человеческие фигуры, остальные – птиц, кошек, рыб и змей, а также простые линии и трапециевидные узоры.
Ученые заявили, что в районе обнаружения рисунков находили глиняные горшки, изготовленные в период I в. до н.э. – III в. н.э. Не исключено, что в те же времена были созданы геоглифы. Индейцы наносили их на поверхность пустыни, снимая верхний слой грунта. Заметить изображения можно с большой высоты. Были ли это своего рода «послания» богам, или рисунки делались с другой целью – неизвестно.
Предполагают, что на сегодня обнаружено лишь 5% геоглифов Наска. Их впервые описали испанские конкистадоры еще в XVI веке. По их версии, знаки указывали дорогу в безлюдной местности.