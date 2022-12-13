В пустыне Наска выявили более 160 новых гигантских рисунков

Лима . Перу . 168 ранее неизвестных геоглифов засняли при обследовании с дронов пустыни Наска в Перу. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Science Alert.

Ученые заявили, что в районе обнаружения рисунков находили глиняные горшки, изготовленные в период I в. до н.э. – III в. н.э. Не исключено, что в те же времена были созданы геоглифы. Индейцы наносили их на поверхность пустыни, снимая верхний слой грунта. Заметить изображения можно с большой высоты. Были ли это своего рода «послания» богам, или рисунки делались с другой целью – неизвестно.