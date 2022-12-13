Новый iPad рассыпался в руках у блогера во время теста на прочность

Известный проверками гаджетов на прочность блогер Зак Нельсон провел краш-тест базового iPad 10, выпущенного компанией Apple в 2022 году. Процесс и результат испытания Нельсон опубликовал на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Блогер традиционно начал тест с проверки экрана на устойчивость к царапинам. Заметные следы на экране планшета появились после использования карнера шестого уровня жесткости – обычный результат. При этом Нельсон раскритиковал Apple за использование дисплейного модуля с воздушной прослойкой между экраном и матрицей.

После блогер также проверил экран iPad на предмет термического воздействия. В этом тесте планшет Apple тоже показал заурядный результат: пиксели дисплея почернели после 15 секунд пламени от зажигалки и, остыв, быстро пришли в норму. Данное поведение является стандартными для IPS-матриц.

Наигравшись с экраном, Нельсон перешел к корпусу планшета. Сначала он поскреб устройство канцелярским ножом – краска быстро слетела, но выяснилось, что корпус сделан из алюминия. Затем блогер перешел к знаменитому тесту на сгибание, который планшет буквально провалил с треском.

iPad 10 рассыпался у блогера в руках, даже после небольших усилий. Уязвимым местом оказался коннектор для клавиатуры – именно там появилась первая трещина при сгибании. Далее блогер разобрал планшет и убедился в том, что тест на сгибание не сказался на целостности аккумулятора.

Меньше чем за сутки видео с iPad 10 набрало более 300 тыс. просмотров и около 20 тыс. лайков. Всего на YouTube-канал JerryRigEverything подписаны более 7,5 млн человек.