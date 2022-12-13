В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Известный видеоблогер JerryRigEverything проверил iPad 10 на прочность

Газета.Ru

Известный проверками гаджетов на прочность блогер Зак Нельсон провел краш-тест базового iPad 10, выпущенного компанией Apple в 2022 году. Процесс и результат испытания Нельсон опубликовал на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

Новый iPad рассыпался в руках у блогера во время теста на прочность
Фото: Газета.руГазета.ру

Блогер традиционно начал тест с проверки экрана на устойчивость к царапинам. Заметные следы на экране планшета появились после использования карнера шестого уровня жесткости – обычный результат. При этом Нельсон раскритиковал Apple за использование дисплейного модуля с воздушной прослойкой между экраном и матрицей.

После блогер также проверил экран iPad на предмет термического воздействия. В этом тесте планшет Apple тоже показал заурядный результат: пиксели дисплея почернели после 15 секунд пламени от зажигалки и, остыв, быстро пришли в норму. Данное поведение является стандартными для IPS-матриц.

Наигравшись с экраном, Нельсон перешел к корпусу планшета. Сначала он поскреб устройство канцелярским ножом – краска быстро слетела, но выяснилось, что корпус сделан из алюминия. Затем блогер перешел к знаменитому тесту на сгибание, который планшет буквально провалил с треском.

iPad 10 рассыпался у блогера в руках, даже после небольших усилий. Уязвимым местом оказался коннектор для клавиатуры – именно там появилась первая трещина при сгибании. Далее блогер разобрал планшет и убедился в том, что тест на сгибание не сказался на целостности аккумулятора.

Меньше чем за сутки видео с iPad 10 набрало более 300 тыс. просмотров и около 20 тыс. лайков. Всего на YouTube-канал JerryRigEverything подписаны более 7,5 млн человек.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что при разборке в iPad 10 нашли устаревшие технологии.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители