Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию и другие страны

Власти КНР приняли решение запретить экспорт процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch на территорию РФ и других государств. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Данный шаг обусловлен тем, что технология считается стратегически важной – ее используют в китайском военно-промышленном комплексе.

По словам собеседника издания, близкого к Минцифры, российским производителям уже удалось протестировать данные чипы. Сейчас, как уточнил он, возможность купить партию этих процессоров отсутствует.

Как заявил источник, зависимость российских компаний от процессоров Китая всегда была слабой, однако эти же организации предполагали, что обратиться к «китайцам» они смогут в случае блокировки параллельного импорта.

Факт запрета экспорта процессоров Loongson был подтвержден другим собеседником газеты. Это, по его словам, связано с уникальностью разработки.

Об отсутствии официальной информации о запрете поставок заявили в Русско-Азиатском Союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП). Там отметили наличие способов закупок подобных товаров через третьи страны и более мелкие компании – к ним, как считают в союзе, можно прибегнуть в случае введения такого запрета.