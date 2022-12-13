Илон Маск анонсировал удаление синих галочек верификации в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие галочки, которые служат для верификации аккаунта, удалят.

По его словам, сделать это планируется за несколько месяцев.

"Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым", – написал Маск в Twitter.

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети начали удалять фейковые аккаунты. По его словам, удалению подвергаются аккаунты, распространяющие спам и принадлежащие мошенникам.