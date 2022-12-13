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51 минуту назад

Илон Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят

Москва24

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие галочки, которые служат для верификации аккаунта, удалят.

Илон Маск анонсировал удаление синих галочек верификации в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, сделать это планируется за несколько месяцев.

"Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым", – написал Маск в Twitter.

CNN: Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети начали удалять фейковые аккаунты. По его словам, удалению подвергаются аккаунты, распространяющие спам и принадлежащие мошенникам.

До этого Маск объявил об обновлении политики социальной сети. В частности, Twitter уволил сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,
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