СМИ: Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, занимавшийся, в том числе, консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо, которое получили члены совета.
"Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности - не лучшая структура для этого", - сказано в письме.
По данным CNN, три члена совета на прошлой неделе уже объявили о своей отставке.
Ранее американский миллиардер и предприниматель, владелец Twitter Илон Маск заявил, что все учетные записи с устаревшими синими галочками в социальной сети в течение нескольких месяцев лишатся значка верификации.