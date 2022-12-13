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13 минут назад

CNN: Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Газета.Ru

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, занимавшийся, в том числе, консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо, которое получили члены совета.

СМИ: Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Фото: ReutersReuters

"Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности - не лучшая структура для этого", - сказано в письме.

По данным CNN, три члена совета на прошлой неделе уже объявили о своей отставке.

Ранее американский миллиардер и предприниматель, владелец Twitter Илон Маск заявил, что все учетные записи с устаревшими синими галочками в социальной сети в течение нескольких месяцев лишатся значка верификации.

Наука и техника,Илон Маск,
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