Хакерская группировка атаковала департамент финансов Калифорнии

Издание Bloomberg сообщило, что департамент финансов американского штата Калифорния подвергся кибератаке.
Украдено порядка 76 ГБ данных, которые включают в себя финансовую информацию, сведения о внутренних разбирательствах департамента, конфиденциальные данные сотрудников структуры.
К кибератаке причастна группировка LockBit. Хакеры потребовали выкуп, который необходимо выплатить в срок до 24 декабря. Если власти Калифорнии не выполнят требование, все украденные данные будут опубликованы.
В центре кибербезопасности Калифорнии заверили, что государственные средства не скомпрометированы, а Минфин продолжает работу.
По некоторым данным, LockBit появилась в 2019 году. Вредоносное программное обеспечение этой группировки постоянно обновляется и улучшается. Популярность группа получила в 2021 году. Теперь LockBit – один из главных игроков среди киберпреступников. Они используют стратегию вымогательства.