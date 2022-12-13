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24 минуты назад

Хакерская группировка LockBit атаковала департамент финансов Калифорнии

runews24.ru

Издание Bloomberg сообщило, что департамент финансов американского штата Калифорния подвергся кибератаке.

Хакерская группировка атаковала департамент финансов Калифорнии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Украдено порядка 76 ГБ данных, которые включают в себя финансовую информацию, сведения о внутренних разбирательствах департамента, конфиденциальные данные сотрудников структуры.

К кибератаке причастна группировка LockBit. Хакеры потребовали выкуп, который необходимо выплатить в срок до 24 декабря. Если власти Калифорнии не выполнят требование, все украденные данные будут опубликованы.

В центре кибербезопасности Калифорнии заверили, что государственные средства не скомпрометированы, а Минфин продолжает работу.

По некоторым данным, LockBit появилась в 2019 году. Вредоносное программное обеспечение этой группировки постоянно обновляется и улучшается. Популярность группа получила в 2021 году. Теперь LockBit – один из главных игроков среди киберпреступников. Они используют стратегию вымогательства.

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