Хакерская группировка атаковала департамент финансов Калифорнии

Издание Bloomberg сообщило, что департамент финансов американского штата Калифорния подвергся кибератаке.

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Украдено порядка 76 ГБ данных, которые включают в себя финансовую информацию, сведения о внутренних разбирательствах департамента, конфиденциальные данные сотрудников структуры.

К кибератаке причастна группировка LockBit. Хакеры потребовали выкуп, который необходимо выплатить в срок до 24 декабря. Если власти Калифорнии не выполнят требование, все украденные данные будут опубликованы.

В центре кибербезопасности Калифорнии заверили, что государственные средства не скомпрометированы, а Минфин продолжает работу.